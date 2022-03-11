В Челябинской области прогнозируют мороз и слабые метели

В отдельных районах региона утром похолодает до -29 градусов

Сегодня, 11 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег, на юге области возможны слабые метели. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, утром ожидается морозная погода, днем воздух прогреется до –6 градусов.

Этим утром столбики термометров покажут –23 градуса, при прояснении до –29 градусов. Днем ртутные столбики покажут –11...–16 градусов, в западных районах до –6. Днем в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег, возможны слабые метели. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске днем 11 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит утром –20...–22 градуса, в дневные часы –12...–14. Ветер северо-восточный 3—8 метров в секунду.