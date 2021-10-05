В Челябинской области прогнозируют мокрый снег

Днем столбики термометров покажут до +11°C

В ночь на среду, 6 октября, в некоторых районах Челябинской области прогнозируют мокрый снег. В целом погода будет пасмурной и прохладной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами мокрый снег. Столбики термометров покажут от −3 до +2°C, при прояснении похолодает до −6°C. Днем обещают облачную погоду без осадков. Воздух прогреется до +6, +11°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду прогнозируют облачную погоду и слабые осадки. Синоптики обещают похолодание до 0, −2°C. Днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +8, +10°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.