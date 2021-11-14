В Челябинской области прогнозируют метели

Синоптики предупредили южноуральцев о порывистом ветре

Сегодня, 14 ноября, в Челябинской области пройдет небольшой снег, в отдельных районах обещают метели. Температура воздуха, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, будет минусовой.

Днем в регионе столбики термометров покажут −1, −6°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет снег. Столбики термометров покажут −2, −4°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В понедельник синоптики прогнозируют резкое похолодание. Подробный прогноз на 15 ноября читайте на нашем сайте в ближайшее время.