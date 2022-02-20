В Челябинской области прогнозируют метели и сильный ветер

Температура воздуха будет плюсовой

Неделя в Челябинской области начнется со снега и плюсовой температуры. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, 21 февраля в отдельных районах возможны слабые метели и порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −3, −8°C, при прояснении похолодает до −13°C. Днем воздух прогреется до −2, +3°C, в низинах будет прохладнее — до −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В отдельных регионах слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью температура воздуха составит −6, −8°C. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем ртутные столбики покажут +1, +3°C. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.