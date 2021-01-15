В Челябинской области прогнозируют метели и потепление до -4 градусов

Утром по-прежнему будет холодно

В Челябинской области наконец-то ожидается потепление. Сегодня днем в некоторых городах региона потеплеет до −4 градусов. Однако синоптики прогнозируют снег и порывистый ветер. Подробнее о том, чего ждать от погоды в пятницу, 15 января, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области будет по-прежнему холодно: столбики термометров опустятся до −26 градусов, в низинах похолодает до −26, −31 градуса. На крайнем западе будет теплее — до −13, −18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах слабые метели, на дорогах гололедица. Днем синоптики прогнозируют потепление до −9, −14 градусов, на крайнем западе ожидается −4, −9 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 15 января также ожидается небольшой снег. Утром столбики термометров покажут −20, −24 градуса, днем потеплеет до −10, −12 градусов. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивного последнего на этой неделе рабочего дня!