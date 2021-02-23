В Челябинской области прогнозируют метели и похолодание до -40 градусов

Также синоптики предупреждают южноуральцев о сильном холодном ветре

В среду, 24 февраля, в Челябинской области сохранится аномально холодная погода. Синоптики прогнозируют понижение температуры до −40 градусов и метели. Подробнее о погоде в первый рабочий день короткой недели рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 24 февраля в регионе ожидается −26, −31 градус, при прояснении похолодает до −40 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица. Днем синоптики обещают −19, −24 градуса. Также небольшой снег, метели, на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер северо-восточный, северный от 12 до 17 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается похолодание до −28, −30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −21, −23 градусов. Облачно с прояснением, снег, метели, на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер северный от 12 до 17 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства по традиции оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинской области. Скорее всего, младшеклассникам, обучающимся в первую смену, в школу идти не придется.