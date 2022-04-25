В Челябинской области прогнозируют массовый мор рыбы в водоемах

Водным обитателям не хватает кислорода

Из-за падения уровня воды в озерах и долгого распаления льда нынешней весной в Челябинской области ожидается более высокий, чем обычно, уровень сезонного мора рыбы в водоемах. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в челябинском отделе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Локальный замор рыбы по весне — нормальное сезонное явление, отметили в ведомстве. Однако в 2022 году он будет более массовым, чем в прошлые годы.

«Причина — недостаток кислорода в воде. На некоторых водоемах мы фиксируем критический уровень кислорода начиная с февраля-марта. На это влияет несколько факторов. Первый — продолжающееся с 2014 года падение уровня воды в водоемах. В некоторых местах оно достигло нескольких метров. Второй фактор: этой зимой толщина льда была достаточно большой — 1—1,5 метра. И, наконец, в этом году очень долго происходит распаление льда. Некоторые водоемы до сих пор не вскрылись», — пояснили в Росрыболовстве.

Информация о массовой гибели рыбы уже начинает появляться. Так, одна из жительниц поселка Кисегачинский сообщила ИА «Первое областное» о том, что берег озера Малый Кисегач уже неделю усеян мертвой рыбой. В отделе Росрыболовства считают, что подобных сообщений в ближайшее время будет больше.