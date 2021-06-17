В Челябинской области прогнозируют ливни, грозы и похолодание

Синоптики прогнозируют прохождение холодного фронта

В пятницу, 18 июня, в Челябинской области станет заметно прохладнее. Днем ртутные столбики поднимутся не выше +23°C. Как сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева, похолодание обусловлено прохождением над территорией области холодного фронта.

«Предстоящей ночью ожидается прохождение холодного фронта, в связи с чем температура воздуха понизится. В ближайшие дни — 18 и 19 июня — в Челябинской области днем будет +19, +24°C, 20 июня потеплеет до +30°C, но ненадолго. Атмосферные фронты будут приносить различные воздушные массы, поэтому в ближайшие семь дней погода будет неустойчивой»,— рассказала Надежда Ячменева.

По данным областного гидрометеоцентра, ночью в регионе ожидается +12, +17°C, в горах и низинах до +9°C. Днем столбики термометров покажут +18, +23°C. Облачно с прояснением, местами кратковременные, сильные и очень сильные дожди, грозы и град. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, ночью при грозах — до 25 метров в секунду.

В Челябинске кратковременный дождь и гроза ожидаются только в ночь на пятницу. Днем осадков синоптики не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха составит +14, +16°C, днем потеплеет до +19, +21°C. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.