В Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди

Ртутные столбики в регионе поднимутся до +13°C

Во вторник, 27 апреля, в Челябинской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью ртутные столбики могут опуститься до минусовых температур. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник столбики термометров в регионе опустятся до 0, +5°C, при прояснении возможно похолодание до −3°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем ртутные столбики покажут +8, +13°C. Местами кратковременные дожди, на юге до сильных. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ночью осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 0, +2°C, днем потеплеет до +11, +13°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.