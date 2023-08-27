В Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и туманы

Осадки пройдут и в Челябинске

Сегодня, 27 августа, в Челябинской области будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. День будет прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В большинстве районов региона температура воздуха составит +13...+18 градусов. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Утром местами возможны туманы. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет небольшой дождь, в целом будет облачно. Столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. Ветер западного направления 3 — 8 метров в секунду.