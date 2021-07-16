В Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы

Днем температура воздуха в регионе поднимется до +30°C

Сегодня, 16 июля, в Челябинской области обещают потепление до +30°C. Местами синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют дожди и грозы.

Днем в Челябинске возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до +25, +27°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В регионе днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Cтолбики термометров достигнут +22, +27°C, на крайнем юге воздух прогреется до +30°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 14 метров в секунду.