В Челябинской области прогнозируют грозы и штормовой ветер

Несмотря на непогоду, ртутные столбики поднимутся до +22°C

Сегодня, 10 мая, в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет теплой, но ветреной.

Этим утром в регионе ртутные столбики покажут около +9°C. Днем воздух прогреется от +17 до +22°C, в горах будет заметно прохладнее — до +13°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 21 метра в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, возможен кратковременный дождь. В утренние часы столбики термометров поднимутся около +8°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало штормовое предупреждение и напомнило южноуральцам о важности соблюдения мер безопасности во время непогоды.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— подчеркнули в ведомстве.

Также южноуральцам следует соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.