В Челябинской области прогнозируют грозы и порывистый ветер

Погода в регионе будет теплой

В четверг, 5 мая, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди, грозы и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха поднимется до +22°C.

Предстоящей ночью в Челябинске столбики термометров опустятся до +4, +6°C. Днем воздух существенно прогреется — до +19, +21°C. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы прогнозируют +2, +7°C, в горах и низинах ожидаются заморозки до −5°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +17, +22°C, при этом на севере региона будет прохладнее — до +12, +17°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 17 метров в секунду.