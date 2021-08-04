В Челябинской области прогнозируют грозы, град и жару

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

В предстоящий четверг, 5 августа, в Челябинской области пройдут дожди с грозами, в некоторых районах региона возможен град. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ртутные столбики по-прежнему будут показывать высокую температуру.

В Челябинске ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой дождь, гроза. В ночные часы ртутные столбики опустятся до +18, +20°C, днем воздух прогреется до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью составит +15, +20, в горах и низинах опустится до +12°C. Днем столбики термометров покажут +37°C. На крайнем западе будет чуть прохладнее — до +28°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20 метров в секунду.

К концу недели температура воздуха в регионе опустится до +25°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.