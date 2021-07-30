В Челябинскую область придут грозы, град и порывистый ветер

Непогода ожидается в отдельных районах региона

На территории Челябинской области синоптики прогнозируют грозы, град и порывы ветра до 16—21 м/с. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

В МЧС региона также предупредили о сильном ветре, грозах и граде в отдельных районах области. В пресс-службе чрезвычайного ведомства рассказали, как защититься от непогоды. Необходимо по возможности остаться дома, не оставлять детей без присмотра.

Если град и сильный ветер застали вас на улице, укройтесь в подъездах зданий, не прячьтесь на остановках, у рекламных щитов и деревьев. Не стойте под линией электропередач и не трогайте оборвавшиеся провода.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», — порекомендовали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».