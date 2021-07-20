В Челябинской области прогнозируют грозы, дожди и аномальную жару

Также синоптики обещают порывистый ветер

Солнечная погода в Челябинской области сменится дождливой. В среду, 21 июля, синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют кратковременные дожди, грозы и аномальную жару.

В Челябинске ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ртутные столбики покажут +17, +19°C. Днем синоптики обещают кратковременный дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +33°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 16 метров в секунду.

В регионе, согласно прогнозу, ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха ночью составит +15, +20, в горах и низинах до +10°C, днем потеплеет до +28, +33°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, днем при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС предупреждает южноуральцев о непогоде и напоминает о том, что при сильном ветре опасно для жизни прятаться под деревьями или рекламными щитами. Лучше всего укрыться в подъездах жилых домов.