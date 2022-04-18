В Челябинской области прогнозируют дождливую и ветреную погоду

При этом в регионе будет тепло

Сегодня, 18 апреля, в Челябинской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Местами ожидается порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около +4°C. Днем потеплеет до +10, +15°C, на юге воздух прогреется до +19°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около +1°C, днем столбики термометров поднимутся до +12, +14°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.