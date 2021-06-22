В Челябинской области прогнозируют дождливую и прохладную погоду

Также синоптики обещают грозы

В среду, 23 июня, в Челябинской области прогнозируют грозы, дожди и небольшое похолодание. В южных районах области сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на среду столбики термометров в регионе опустятся до +13, +18°C, в низинах похолодает до +8°C. Днем ртутные столбики покажут +18, +23°C. В южных районах области прогнозируют до +30°C. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в среду также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +14, +16°C, днем потеплеет, но незначительно — до +19, +21°C. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.