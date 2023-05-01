В Челябинской области прогнозируют дожди с грозами и похолодание

В отдельных районах сохранится жаркая погода

Сегодня, 1 мая, в некоторых районах Челябинской области ожидается небольшое похолодание — до +13 градусов. В южных районах будет значительно теплее. Местами пройдут дожди с грозами, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске утром температура воздуха составит около +6°С, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15 — 17 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5 — 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В утренние часы ожидается около +9°С, местами ниже, но с положительным значением. Днем будет от +13 до +18°С, в южных районах и на крайнем западе синоптики прогнозируют повышение до +25°С. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.