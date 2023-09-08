В Челябинской области прогнозируют дожди с грозами и град

Бабье лето, ты?

В пятницу, 8 сентября, на Южном Урале ожидается теплая, но сырая погода. Днем воздух прогреется до +20°C, пройдут дожди, местами возможны грозы и даже град. Такой прогноз дают синоптики областного Гидрометцентра.

В Челябинске сильных дождей не ожидается. Будет облачно с прояснениями. Ночная прохлада сменится днем вполне себе летней погодой — на термометрах будет +19°C. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер со скоростью 5—10 метров в секунду.

По области погоду обещают чуть более теплую, но и более сырую. В отдельных районах будет туманно и пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточный и восточный с порывами до 14 метров в секунду.