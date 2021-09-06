В Челябинской области прогнозируют дожди и туманы

Столбики термометров поднимутся до +17°C

Во вторник, 7 сентября, в Челябинской области похолодает до −3°C. Днем столбики термометров поднимутся не выше +17°C. В некоторых районах региона ночью и утром возможны туманы, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны туманы. Температура воздуха в ночные часы составит +1, +6°C, местами прогнозируют заморозки до −3°C. Днем столбики термометров поднимутся до +12, +17°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области также обещают переменную облачность и осадки в виде кратковременных дождей. Ночью ртутные столбики опустятся до +4, +6°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.