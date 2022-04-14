В Челябинской области прогнозируют дожди и порывистый ветер

Синоптики обещают потепление до +19 градусов

В пятницу, 15 апреля, в Челябинской области прогнозируют дожди и порывистый ветер. Воздух в регионе прогреется до +19°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в Челябинской области столбики термометров покажут +7, +12°C, при прояснении похолодает до +1°C. Днем потеплеет до +14, +19°C, в горах будет чуть прохладнее — до +10°C. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами осадки будут умеренными. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается +8, +10°C, температура воздуха составит +16, +18°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.