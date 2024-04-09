В Челябинской области прогнозируют дожди и мокрый снег

На дорогах появится гололед

Сегодня, 9 апреля, в ряде районов Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а на дорогах региона появится гололед. Местами возможен порывистый ветер. На юге области возможно потепление до +16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске этим утром достигнет +1°С, днем потеплеет до +12 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, днем, возможно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7—12 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около +3°С, в отдельных районах отметка на градуснике опустится до минусовых значений. Возможны осадки в виде мокрого снега и гололед. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 градусов, на юге — до +16°С. Ветер преимущественно юго-западный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров с секунду с порывами до 18 метров в секунду.