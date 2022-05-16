В Челябинской области прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер

При этом погода в регионе будет теплой

Сегодня, 16 мая, в Челябинской области ожидается теплая и пасмурная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами.

Сегодня утром в регионе столбики термометров покажут около +9°C, днем потеплеет от +14 до +19°C, при этом в горах и низинах будет заметно прохладнее — до +11°C. Облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +8°C, днем воздух прогреется от +16 до +18°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.