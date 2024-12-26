В Челябинской области прогнозируют до −10°C, туман и изморозь 26 декабря

Ветер местами усилится

Сегодня, 26 декабря, в Челябинской области ожидается комфортная зимняя погода без сильного ветра и осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от −6 до −8°C. Облачно с прояснением, осадков быть не должно. В утренние часы вероятен туман. Ветер неустойчивый, слабый.

Столбики термометров в Магнитогорске покажут до −8°C. Облачно с прояснениями, также без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте зафиксируется на −9°C. Пасмурно, ночью вероятен слабый снег. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают пасмурную погоду и −7°C. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Верхнеуральске установится ясная погода. Показания термометров достигнут −10°C. Ветер западный, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от −5 до −10°C. День пройдет без существенных осадков. Местами туман и изморозь. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, в горных районах порывы до 11 метров в секунду.