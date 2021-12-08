В Челябинской области прогнозируют безветренную и ясную погоду

Днем столбики термометров в регионе покажут до –18°C

Сегодня, 8 декабря, в Челябинской области прогнозируют понижение температуры до –18°C. По данным синоптиков челябинского Гидрометеоцентра, погода будет солнечной и почти безветренной.



Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −23°C. Днем воздух прогреется до −8, −13°C, в низинах будет холоднее — до −18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром туманы, изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит −19°C, днем потеплеет до −8, −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.