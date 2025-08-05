В Челябинской области прогнозируют 30‑градусную жару и утренние туманы 5 августа

На юге ожидаются небольшие дожди

Сегодня, 5 августа, антициклон прогреет воздух в Челябинской области до +27 градусов и выше. Жителям южных районов понадобится зонт: синоптики обещают небольшие дожди и даже грозы. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет около +27...+29°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер южного направления, около 3 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +28°C. Облачно с прояснениями. Ночью может пройти слабый дождь. Ветер юго-западный, слабый.

В Миассе воздух прогреется до +27°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 2 метров в секунду.

В Златоусте столбики термометров зафиксируются на +26°C. Переменная облачность. Ночью вероятен небольшой дождь. Ветер западного направления, слабый.

В Карталах воздух раскалится до +30°C. Пасмурно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Тепло до +28°C и облачная погода достанутся жителям Пласта и Нязепетровска. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +26 до +31°C. Переменная облачность, в южных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Утром местами возможен туман. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду. В южных районах порывы до 14 метров в секунду.