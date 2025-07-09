В Челябинской области прогнозируют 30‑градусную жару и грозы 10 июля

Ожидается порывистый ветер

К Челябинской области подбирается атмосферный фронт, который принесет в регион кратковременные дожди с грозами. Осадки вероятны в ночь на четверг, 10 июля, и в первой половине дня. Воздух при этом может прогреться до +30°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура установится в пределах от +16 до +18°C. Возможна гроза. Днем на порядок выше — от +27 до +29°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров этой ночью покажут от +13 до +18°C, в низинах опустятся до +8°C. Днем воздух прогреется от +25 до +30°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы и пройдет град. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.