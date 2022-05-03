В Челябинской области прогнозируют 25-градусный перепад температур

Осадков синоптики не обещают

В среду, 4 мая, в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки и потепление до +19°C в дневные часы. Осадков в регионе не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в Челябинской области температура воздуха составит 0, +5°C, в горах и низинах обещают заморозки до −5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +14, +19°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ртутные столбики в ночные часы покажут +1, +3°C, днем воздух прогреется до +17, +19°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.