В Челябинской области прогнозируют -20 градусов и небольшой снег

Днем также будет довольно прохладно

Сегодня, 25 декабря, в Челябинской области вновь похолодает. Также синоптики прогнозируют небольшой снег. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −17, −20 градусов, на юге региона будет теплее — до −10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов, на юге будет около −6 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром тоже будет значительно холоднее, чем в предыдущие дни: столбики термометров опустятся до −17, −19 градусов. Днем синоптики прогнозируют −11, −13 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям позитивного последнего рабочего дня!