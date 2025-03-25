В Челябинской области прогнозируют 20‑градусный перепад температур ночью и днем 26 марта

Солнечная погода сохраняется

В среду, 26 марта, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +13°C. Погода сохранится солнечной, ветер чуть усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит от −2 до −4°C, днем на порядок выше — до +12°C. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −2 до −7°C, в горах и низинах опустятся до −10°C. Днем потеплеет до +8...+13°C, в горах и низинах столбики термометров будут варьироваться в пределах от +5 до +10°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.