В Челябинской области прогнозируют 20‑градусный перепад ночных и дневных температур

С −23°C потеплеет до +3°C

Во вторник, 27 февраля, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +3 градусов. В низинах будет холоднее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной и облачной.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске может опуститься до −8°C, днем потеплеет до +2°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров установятся в пределах от −7 до +1°C. Облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер слабый юго-западного направления.

Преимущественно облачно, но тепло будет в Миассе: синоптики обещают повышение температуры до +2 градусов. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Златоусте будет пасмурно и от −1 до −4 градусов. Ветер северо-западный до 3,2 метра в секунду.

От 0 до −5 градусов ожидается в Троицке. Облачно с прояснениями, без осадков.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −8 до −13 градусов, на юге может похолодать до −18 градусов. При прояснении температура опустится до −23 градусов. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов, в низинах — до −5 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.