В Челябинской области прогнозируют +17 градусов и дожди с грозами

Но только в отдельных районах региона

Сегодня, 20 августа, в Челябинске будет чуть выше +20 градусов. Без дождей. В отдельных районах региона синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют грозы и понижение температуры до +17 градусов. Рассказываем подробнее.

В Челябинске столбики термометров днем покажут плюс 21 — 23 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске на большей части территории ожидается плюс 21 — 26 градусов, в горных районах и низинах будет прохладнее — до +17 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.