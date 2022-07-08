В Челябинской области проезжавшие мимо спасатели помогли пострадавшим в ДТП

В аварии пострадали ребенок и беременная женщина

Спасатели Локомотивного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшим, когда возвращались с областных соревнований, сообщили в пресс-службе ПСС.

До приезда скорой помощи спасатели обработали раны и ссадины юной пассажирке авто, а молодой беременной женщине наложили повязку и шину на поврежденную руку с признаками перелома.

Дождавшись прибытия врачей и передав им пострадавших, сотрудники спасательного отряда продолжили путь домой.

В областных соревнованиях спасательных отрядов участвовали 70 сотрудников ПСС из Челябинска, Миасса, Златоуста, Усть-Катава, Магнитогорска, Троицка, п. Локомотивного и Кыштыма. Призовые места заняли челябинская, златоустовская и усть-катавская команды.