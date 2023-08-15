В Челябинской области проезд подорожает в 49 маршрутках

Цена вырастет в среднем на пять рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона опубликовало список маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, где грядет повышение стоимости проезда. Как сообщили в ведомстве, речь идет о 49 маршрутках, которые курсируют по Челябинску, Копейску и Сосновскому району. Цена в среднем вырастет на пять рублей, а сами перевозчики объясняют эти изменения повышением цен на топливо и запчасти. К тому же водителям необходимо увеличивать зарплату.

«Министерство начало получать уведомления от перевозчиков по нерегулируемому тарифу. Законодательство разрешает им самостоятельно устанавливать стоимость проезда: они просто уведомляют министерство по факту, но обязательно за 30 дней. Сейчас получены заявления по 49 маршрутам. В итоге рост цен запланирован с 28 примерно до 33 рублей. Некоторые перевозчики повышают с 30 до 35 рублей», — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

По его словам, это большая часть маршрутов в Челябинской агломерации. Чиновник напомнил, что на маршрутах, работающих по регулируемому тарифу, стоимость проезда была проиндексирована 15 июля.

«Частные перевозчики понимают, что у них идет значительный рост на горюче-смазочные материалы, на подвижной состав, на закупку запчастей и на зарплату водителей. В транспортных предприятиях наблюдается дефицит водителей, поэтому им нужно значительно повысить зарплату, чтобы не оставить город без транспорта. Из-за этих причин и планируют повысить стоимость проезда», — резюмировал заместитель министра.



В списке дорожающих маршрутов указаны разные даты введения ценового новшества. Какие-то маршрутки уже курсируют по новым ценам с сегодняшнего дня, а последний из них подорожает 15 сентября. С подробным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте министерства. Кстати, в грядущем сентябре ожидается и повышение стоимости проезда на такси, причем на 30—100%.