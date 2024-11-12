В Челябинской области продолжится строительство трассы М‑5 около Аши и Сима

Глава Упрдор «Южный Урал» рассказал о планах на ближайшие 10 лет

Глава южноуральского подразделения Росавтодора Владимир Муравьев рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной» о планах строительства дорожной сети в Челябинской области на ближайшие 10 лет.

Трасса М-5 — важнейшая федеральная магистраль России. Она играет большую роль в транспортной инфраструктуре страны. Министерство транспорта и Росавтодор продолжают вести работу по расширению дороги, сообщил Владимир Муравьев.

«В этом году мы запустим технологическое движение на уже практически завершенном первом этапе реконструкции, чуть больше 14 километров четырехполосной дороги в Ашинском районе. Можно будет оценить ту работу дорожников, которой они занимались на протяжении последних лет на участке реконструкции», — сказал глава Упрдор «Южный Урал».

Также глава ведомства отметил, что в Челябинской области безостановочно продолжается работа по реконструкции второго и третьего этапа трассы М-5 в районе Аши и Сима.

«Строится обход Сима, эта работа не прекращается ни на минуту. Завершаем проектирование еще четырех участков дороги с доведением четырехполосного движения. Эти проекты охватывают 86 километров дороги. Когда эти проекты будут реализованы, будет внесен большой вклад в увеличение пропускной способности безопасного дорожного движения», — сказал глава подразделения Росавтодора.

Еще одна хорошая новость для южноуральцев — на прошлой неделе был заключен контракт на капитальный ремонт дороги А-310 в направлении Южноуральска, сообщил Владимир Муравьев. Автодорога длиной 22 километра будет расширена до четырех полос в ближайшие два года.

«Большой объем ремонтных работ будет на дороге от Екатеринбурга до Челябинска, в районе нашего областного центра. Порядка 30 километров дороги будет отремонтировано», — сообщил глава Упрдор «Южный Урал».