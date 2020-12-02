В Челябинской области продолжится поддержка бизнеса и предприятий

На вопросы о проекте бюджета региона на 2021 год в части экономического блока ответил вице-губернатор Егор Ковальчук.

Челябинская область в следующем году продолжит поддерживать промышленность, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт и туризм. Помимо этого, планируется улучшение инвестиционного климата. Эти и другие темы были затронуты на пресс-конференции по проекту бюджета регионе на 2021 год в части экономического блока.



Так, на диверсификацию экспорта и развитие межрегиональных связей проектом бюджета предусмотрено 81 млн рублей. В эту сумму входит полное обеспечение поддержки экспорта региона. Основным оператором станет АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и Центр поддержки экспорта, который войдёт в него со следующего года.

«Перед министерством экономического развития стоит задача реализации регионального экспортного стандарта 2.0. Это набор мероприятий, которые позволят повысить экспортную активность, узнаваемость южноуральских производителей и увеличить объем продукции, которая выходит из Челябинской области на международные рынки»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Также одной из ключевых задач стоит исполнение мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива. В 2021 году планируется создание шести газовых заправок и переоборудование 1 313 тысяч единиц транспортных средств на природный газ.

«Эта программа будет реализовываться у нас уже третий год. Стоит отметить, что работа по созданию инфраструктуры для заправочных станций ведется параллельно с переводом транспорта на использование газомоторного топлива. В рамках этой работы мы не только создаем новый рынок газомоторного топлива, но и решаем крупные экологические и экономические задачи»,— рассказала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Также на пресс-конференции обсудили поддержку бизнеса и промышленности, развитие внутреннего туризма и реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Не забыли участники и про промышленные кластеры, которых на данный момент в Челябинской области семь. Четыре из них аккредитованы в Минпромторге России.

«В этом году мы поддержали предприятия кластеров, компенсировав им затраты, понесенные на покупку оборудования. В 21 году планируем продолжить направление, а также прорабатываем новый вид поддержки — по содействию в разработке и внедрению новых технологий»,— рассказал первый заместитель министра областного минпрома Михаил Кнауб.

Отметим, 25 ноября этого года правительство региона утвердило проект бюджета на 2021 год. 30 ноября он был передан на рассмотрение в Законодательное Собрание Челябинской области.