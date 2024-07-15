В Челябинской области продолжаются мероприятия проекта «Дорожный рывок»

Ремонтные работы ведутся на магистралях всего региона

До конца строительного сезона в Челябинской области в рамках инициированного губернатором проекта «Дорожный рывок» должно быть отремонтировано 800 километров региональных и муниципальных дорог. О том, что успели сделать к середине лета и где продолжаются работы, журналистам рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

«Если говорить про город Челябинск, то на сезон стоит задача уложить порядка 1 миллиона 100 квадратных метров нового покрытия. Приоритет в этом году отдан межквартальным проездам, но и магистральные наши основные дороги в работе. Так, сейчас в работе, в частности, Бродокалмакский тракт — наш основной гостевой северный въезд в Челябинск», — говорит Алексей Нечаев.

На указанном тракте укладывают верхний слой, асфальтируют остановки и устанавливают бордюры; на путепроводе через ж/д пути у ТЭЦ-3 идет переустройство дорожных сетей РЖД и демонтаж межбалочного пространства.

Работы кипят во всех районах южноуральской столицы: на улице Мастеровой стелют газон, на Сталеваров продолжают делать тротуары, на Рязанской и Салавата Юлаева проводят работы по устройству бортовых камней и тротуара. Идет установка пандусов на улице Худякова. На Бейвеля высаживают газон, ставят новое наружное освещение на тротуаре, а также монтируют светофоры.

На улице Молдавской занимаются устройством закладных под опоры освещения, а на Гранитной ведутся работы по переустройству теплотрассы и водопровода.

На Комсомольском проспекте продолжаются работы по устройству конструкции дорожной одежды. А на путепроводе через ж/д пути по улице Челябинской проводят отсыпку земляного полотна и делают временную объездную дорогу.

По улице Игнатия Вандышева монтируют светофоры и устанавливают лавочки и мусорные урны. По улице 250‑летия Челябинска приступили к устройству земельного полотна. А на Бобруйской проводят работы по устройству котлована под проездом.

На Хариса Юсупова дорожники делают щебеночное основание с установкой бортовых камней и закладных под опоры освещения. Также ремонт идет на шести отстойно-разворотных площадках на улицах Рязанской и Шершневской, Трактовой и Кузнецова, Конструктора Духова, Индивидуальной и Бурденюка, а также на перекрестке улиц Челябинской и Советской и перекрестке Копейского шоссе — улицы Трубосварочной.

Власти Магнитогорска ранее заявили о грандиозных планах на этот строительный сезон: отремонтировать более 100 объектов улично-дорожной сети, сделав особый акцент на поселковых дорогах, — дорожную одежду обновят на полусотне участков. Уже заменено покрытие на центральных улицах города — проспектах Карла Маркса и Ленина, выполнены работы по объездной автодороге по улице Цементников; работы по замене асфальтобетонного покрытия по Труда, на участке от Ленина до улицы Советской продолжаются.