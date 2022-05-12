В Челябинской области продолжат развивать центр по модели «Сириуса»

Такие учреждения к 2024 году должны появиться во всех регионах России

Во всех регионах России к 2024 году появятся центры, работающие по модели образовательного центра «Сириус». Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. В Челябинской области по методикам «Сириуса» с 2020 года работает региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов Центр».



«К 2024 году в рамках нацпроекта во всех регионах страны будут открыты так называемые «маленькие „Сириусы“, которые аккумулируют в себе методики „Сириуса“. Елена Владимировна (Шмелева, сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию. — Прим. автора) активно в этом направлении работает. До конца года еще 12 появятся», — рассказала Татьяна Голикова.

В настоящее время в России работают 63 центра, созданные по модели «Сириуса». Среди них — челябинский «Курчатов Центр», который вместе с губернатором Алексеем Текслером в августе 2021 года посетила Елена Шмелева. В «Курчатов Центре» тогда готовились к открытию нового лабораторного корпуса, где разместили лаборатории химии, биологии, физики, отдел проектной деятельности, коворкинг-зону и лекторий на 100 человек.

Только за первый год работы «Курчатов Центра» в нем реализовали больше 70 программ, в которых приняли участие 14 тысяч школьников. Немаловажно, что все программы бесплатны, но, чтобы попасть в них, необходимо пройти строгий отбор.

«Работа подобных центров позволяет значительно увеличить охват образовательными программами талантливых детей, вне зависимости от места их проживания. Региональные центры работают по методическим работам «Сириуса», их разрабатывают ведущие педагоги и эксперты центра», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что опыт и методики «Сириуса» необходимо применять по всей стране. Цель работы образовательного центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.