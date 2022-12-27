В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом

Эпидпорог в регионе уже превышен в 2,5 раза

Пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден. За неделю уровень заболеваемости поднялся еще на 3,7%. Эпидпорог в регионе превышен в 2,5 раза. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Рост наблюдается в следующих возрастных группах: среди взрослого населения — на 5,5%, среди детей от трех до шести лет — на 1,4%, а среди детей до трех лет — на 8,1%»,

— говорят в ведомстве.

Заболеваемость ОРВИ среди школьников остается на прежнем уровне. Видимо, свой положительный вклад внесли карантины. На начало этой недели в Челябинской области на карантине находились 518 классов и 8 школ.