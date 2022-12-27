«Рост наблюдается в следующих возрастных группах: среди взрослого населения — на 5,5%, среди детей от трех до шести лет — на 1,4%, а среди детей до трех лет — на 8,1%», — говорят в ведомстве.
Заболеваемость ОРВИ среди школьников остается на прежнем уровне. Видимо, свой положительный вклад внесли карантины. На начало этой недели в Челябинской области на карантине находились 518 классов и 8 школ.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию. Преобладали вирусы гриппа (31%).
Ранее Роспотребнадзор региона объявил о начале эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области.
Между тем карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области: здесь вернулись к масочному режиму и запретили посещение пациентов. Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.
В некоторых регионах России уже есть случаи микст-инфекции, когда пациенты болеют и ковидом, и гриппом одновременно. В Роспотребнадзоре не исключают, что они появятся и у нас.