В Челябинской области продолжается проверка соблюдения масочного режима

В регионе проходят рейды межведомственных групп и правоохранительных органов

Межведомственные группы патрулируют общественный транспорт, магазины, торговые центры, проверяют наличие средств индивидуальной защиты у граждан. Так, в Магнитогорске патруль осуществляется практически ежедневно. За последние дни в городе выписано 64 протокола. В Копейске за выходные штрафы выписаны 32 водителям и пассажирам общественного транспорта и 67 посетителям магазинов и торговых центров.

«Граждане обязаны с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других», — разъясняет управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

Напомним, что на руководителей организаций независимо от форм собственности возложена обязанность контролировать использование СИЗов работниками и клиентами.