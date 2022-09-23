В Челябинской области продолжается голосование за вхождение освобожденных территорий в состав России

Референдум о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей продлится до 27 сентября

Сегодня, 23 сентября 2022 года, в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении этих территорий в состав России. Жители освобожденных территорий, находящиеся в Челябинской области, также смогут отдать свой голос по месту пребывания, сообщили в пресс-службе облизбиркома.



С 23 по 26 сентября в Челябинске можно проголосовать в ДК им. Колющенко (ул. Доватора, 15). Режим работы — с 10:00 до 18:00. Также в эти дни организуют выездное голосование по городам области.



27 сентября время работы пункта сокращается на два часа — до 16:00.



«Четыре избирательных участка уже открыты и ждут граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, готовых принять участие в референдумах о вхождении территорий в состав России», — отметили в облизбиркоме.

По вопросам, касающимся референдума, можно обратиться в кол-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области: 8-351-727-71-06, ежедневно с 9:00 до 20:00.

