В Челябинской области продолжает хозяйничать антициклон с Белого моря

В регионе очень высокое атмосферное давление и температура воздуха на 4—7 градусов выше сентябрьской нормы

В понедельник, 9 сентября, погоду на Южном Урале определяет атмосферный фронт высокого давления, это хозяйничает антициклон, спустившийся на Урал с Белого моря.

В Челябинской области сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный, 3—8 м/с. Температура воздуха днем составит 20—25 градусов тепла.

Отметим, согласно многолетним наблюдениям, обычная среднесуточная температура воздуха в сентябре составляет 11 градусов — из-за похолодания в ночные часы. Минувшая же ночь была теплой — в разных районах отмечалось от +8 до +13 градусов. Таким образом, средняя температура воздуха за сутки ожидается выше нормы на 4—7 градусов.

Атмосферное давление составляет 749 мм рт. ст. (при норме 741 мм рт. ст.).