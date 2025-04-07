В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по пожарам

В регионе сохраняется аномально жаркая погода

В ближайшие дни, 8 и 9 апреля, температура воздуха в Челябинской области сохранится аномально жаркой со среднесуточными температурами выше нормы на 7 градусов и более. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В областном Гидрометеоцентре продлили штормовое предупреждение по пожарам.

«С 8 по 10 апреля в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — введен IV класс горимости леса по региональной шкале»,— уточнили синоптики.

Южноуральцев настоятельно просят быть предельно осторожными с огнем, не палить траву, не сжигать мусор, не разводить костры.

Только за два дня в Челябинской области ликвидировали 95 ландшафтных пожаров, уничтоживших 66 гектаров леса. В отношении виновных составили 15 протоколов.

Напряженная ситуация с пожарами в этом году сложилась в Агаповском районе: возгорания там ликвидируют круглосуточно на протяжении недели. Глава муниципалитета Артем Яхимович назвал ситуацию критической и настоятельно призвал местных жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.