В Челябинской области продлили штормовое предупреждение об аномальной жаре на 23 апреля

Высокие температуры сохранятся в отдельных районах

Во вторник, 23 апреля, местами в Челябинской области заметно похолодает, но в отдельных районах сохранится аномальная жара выше +25 градусов. Продолжение лета пообещали жителям крайних западных и южных районов области, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«23 апреля в крайних западных и местами в южных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7°С и более»,— уточнили синоптики.

При этом атмосфера немного освежится за счет дождей. Возможны и грозы.

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