В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра

В воскресенье в регионе продолжит бушевать непогода

3 декабря в Челябинской области по-прежнему ожидаются снег, метели и снежные заносы из-за сильного ветра. В связи с этим в регионе продлили штормовое предупреждение, объявленное на сегодня, 2 декабря, и предстоящую ночь. Об этом сообщили в ЕДДС-112 Челябинска.

По данным синоптиков Челябинского Гидрометеоцентра, предстоящей ночью в южной половине области пройдет ледяной дождь, местами сильный. На севере региона продолжит идти снег. Местами ожидаются метели. Температура опустится до −5...-10 градусов, в горах и низинах упадет до −15 градусов. Днем в некоторых районах осадки прекратятся. На севере области сохранятся снегопады и метели. Столбики термометров покажут −4...-9 градусов. Ветер преимущественно западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду. На дорогах гололед.

В Челябинске синоптики обещают небольшой снег и слабую метель. На дорогах будет гололед от наката. Ночью похолодает до −10 градусов, днем температура существенно не поднимется. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.

Напомним, на трассе М-5 на участке от Миасса до границы с Башкирией введено ограничение движения. Действовать оно будет до полуночи.

По предварительным данным, осадки прекратятся к середине предстоящей недели. Но, по данным синоптиков, снежная и нехолодная погода сменится аномальными морозами и солнцем.