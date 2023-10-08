В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за непогоды

В регионе сохранятся «зимние» осадки и шквалистый ветер

В Челябинской области штормовой ветер сохранится и в понедельник, 9 октября. Кроме того, в ночные часы в отдельных районах региона сохранится дождь со снегом. В связи с непогодой ЕДДС-112 Челябинска продлило штормовое предупреждение до ночи понедельника.

«По данным Челябинского Гидрометеоцентра, ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, на крайнем западе до сильных, а также порывы ветра 17-22 метров в секунду»,— уточнили в ЕДДС.

По данным синоптиков, в понедельник в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, ночью местами ливни. В горных районах ночью пройдет дождь со снегом. Температура воздуха составит плюс 3 — 8 градусов, днем поднимется до плюс 7 — 12 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачно, временами небольшой дождь. В ночные часы похолодает до плюс 6 — 8 градусов, днем температура поднимется незначительно — до плюс 10 — 12 градусов. Ветер юго-западный 7 — 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.