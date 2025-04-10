В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из‑за непогоды 11 апреля

Местами может установиться временный снежный покров

В ближайшие сутки непогода продолжит свирепствовать в отдельных районах Челябинской области. Синоптики прогнозируют сильный снег с дождем и гололедицу, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью и днем 11 апреля, ночью 12-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильный гололед. Местами установление временного снежного покрова»,— уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и в случае ЧП обращаться за помощью по телефону 112.