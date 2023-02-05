В Челябинской области продлили режим НМУ II степени до 6 февраля

Предприятия сократили свою деятельность на 50%

В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеорологических условий второй степени до вечера 6 февраля в связи с продолжающимся туманом и безветренной погодой. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии региона, предприятия начали снижать концентрацию загрязняющих веществ на 40%, или в два раза больше, чем в при режиме НМУ первой степени.

«Министерство экологии контролирует работу промышленников по выполнению необходимого снижения. Так, ранее в Челябинске предприятия, помимо основного снижения, предприняли дополнительные мероприятия. Например, ПАО „Челябинский Металлургический комбинат“ сократил деятельность в доменном и кислородно-конвертерных цехах, ООО „Мечел-Кокс“ сократил деятельность предприятия на 50%, ЗАО „Минплита“ снизило производительность деятельности на 50%»,— рассказали в ведомстве.

Проведенные мероприятия позволили избежать превышения предельно допустимых концентраций в Челябинске: практически на всех постах показатели не превышают 1 ПДК. Передвижными лабораториями выявлено превышение на 0,4 ПДК по сероводороду в районе железнодорожного вокзала.

«Министерством экологии Челябинской области продолжается круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения. Передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области»,— добавили в ведомстве.

Задать свои вопросы по качеству атмосферного воздуха жители региона могут по номеру +7 (906) 890-96-70 или на сайте министерства экологии Челябинской области.

Ранее в челябинском Гидрометеоцентре сообщали о режиме НМУ второй степени до вечера 3 февраля.