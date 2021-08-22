В Челябинской области продлили ограничения движения большегрузов из-за жары

Синоптики обещают повышение температуры до +37°С

В Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода. В связи с этим управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» продлило ограничения движения большегрузов.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32°С вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской области: М-5 „Урал“ на участке км 1549 — км 1871; М-5 „Урал“, подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130; А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146; Р-254 „Иртыш“ на участке км 13 — км 55. Ограничение вводится 22 августа с 12:00 до 19:00»,— уточнили в ведомстве.

Подрядным организациям поручено поливать проезжую часть, а ГИБДД — осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению. В случаи, если водители оказались в сложной ситуации, следует обратиться в диспетчерскую управления по номеру 8 (351) 266-65-63 и многоканальному номеру 8-800-300-38-74, звонок бесплатный.

По данным синоптиков, в Челябинской области в эти выходные температура воздуха раскалится до +37°С. Осадков не ожидается.